156 гражданских лиц из Мариуполя прибыли в Запорожье

Сегодня до Запорожья добрались 156 гражданских лиц, которых 1 мая эвакуировали из окруженного роSSийскими оккупантами Мариуполя.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Наконец-то в безопасности. Сегодня 156 гражданских лиц, которых мы эвакуировали 1 мая из Мариуполя и территории меткомбината "Азовсталь", прибыли в Запорожье. Это был сложный путь, россияне задерживали автобусы проверками, но сейчас мы завершили операцию по спасению людей", - написал он в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что власти продолжают заниматься вопросом эвакуации из Мариуполя и "Азовстали".

"Украина делает все для того, чтобы забрать наших людей и военных", – добавил Ермак.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Тарас Ібрагімов

Фото: Тарас Ібрагімов

Фото: Тарас Ібрагімов

Фото: Тарас Ібрагімов

Фото: Тарас Ібрагімов

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Напомним, сегодня почти две тысячи мариупольцев ждали эвакуации возле Бердянска. Из 14 эвакуационных автобусов с жителями Мариуполя добрались до подконтрольной украинскому правительству территории только три. Судьба людей, находящихся в остальных 11 – неизвестна.