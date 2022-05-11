Другой Родины у меня нет: Андрей Бедняков ответил на обвинения в предательстве родного Мариуполя

Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который родился и вырос в заблокированном на данный момент Мариуполе, рассказал, что начал получать от граждан РФ сообщения о том, что он якобы "предал свой родной город". На обвинения подобного рода экс-ведущий "Орла и Решки" решил дать четкий ответ: он – украинец, и другой Родины у него нет.

На своей странице в Instagram Бедняков опубликовал соответствующий пост. "Вчера получил сообщения о том, что я предал свой город. Предал свой город, Карл! "Предатель", "Через 50 лет приедешь и то, если простим" - написали мне люди из РоSSии. Очень интересная логика. То есть: чтобы не считаться предателем у некоторых, нужно предать других. Чтобы не "предать свой город" нужно предать свою страну", - объяснил подробнее он, информирует Апостроф.

Фото: instagram.com/biedniakov

"Вот на этой фотографии я смотрю на вас, писаки. Запомните: Я УКРАИНЕЦ. И другой Родины у меня нет. А те, кто предал страну и переметнулся туда, где дали немного денег и назначили заместителем заместителя председателя председателей, скажу: предатели - ВЫ! И за деньги Родину не купишь!" – ответил хейтерам ведущий.

Фото: instagram.com/biedniakov

Кроме того, Бедняков добавил, что до победы Украины в войне с Россией осталось совсем немного, и уже скоро временно захваченные оккупантами территории снова будут контролироваться украинской армией. "И в Мариуполь мы вернемся. Как и в Херсон, Мелитополь, Бердянск, Новую Каховку и другие города нашей страны. Мы уверены в этом, и в этом наша сила", - подытожил он.


Любовь Блажко, Апостроф

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