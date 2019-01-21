Полиция задержала организаторку борделя и центре Киева

Женщина арендовала две квартиры и "наняла" 12 женщин для занятия проституцией.

Полиция Киева задержала 32-летнюю женщину, которая наладила бизнес по предоставлению сексуальных услуг в центре Киева . В работу борделя были вовлечены 12 женщин и "диспетчеры", ведущие переговоры с клиентами. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления полиции.

Жительница Полтавы (в записи звучит "жительница Тернополя") арендовала квартиры на Крещатике и на Большой Васильковской, а также завербовала 12 женщин, которые согласились оказывать сексуальные услуги за деньги.

Фото: npu.gov.ua

Обыски прошли по месту жительства организаторки, а также в арендованных квартирах, где как раз задержали одну из нанятых женщин.

В результате обысков правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские и телефонные карточки, а также компьютерную технику. Установлено, что проститутки отдавали половину заработанных денег организаторше, а остальное забирали себе.

Фото: npu.gov.ua

Во время процессуального действия в борделе находилась одна девушка, которая предоставляла сексуальные услуги за вознаграждение. В отношении нее работники полиции составили протокол за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 181-1 (Занятие проституцией) кодекса Украины об административных правонарушениях.

32-летней злоумышленнице сообщено о подозрении, ей грозит до семи лет лишения свободы. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают местонахождение других женщин, работавших в борделе.

Напомним, в декабре полиция разоблачила подпольное казино в самом центре Киева , изъяв более 100 тыс. долларов.