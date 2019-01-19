Из киевского ТРЦ эвакуировали три тысячи людей из-за "минирования"

Угроза не подтвердилась.

Из киевского ТРЦ эвакуировали три тысячи людей из-за "минирования"
Из киевского ТРЦ эвакуировали три тысячи людей из-за "минирования"
Фото: Сергей Нужненко

Около 13.00 в полицию Киева поступило сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра, расположенного на проспекте Академика Глушкова. Об этом говорится на сайте ведомства.

По указанному адресу сразу выехали представители структурных подразделений полиции, специалисты взрывотехнических служб, кинологи и спасатели.

"На время проверки из помещения и прилегающей к нему территории полицейские эвакуировали около 3 тысяч работников и посетителей центра. Проведенный осмотр никаких взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружил", - говорится в сообщении.

По факту ложного сообщения о заминировании правоохранители открыли уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят мероприятия для установления "минера".

Ранее полиция Львова по горячим следам задержала "минера" супермаркетов.


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