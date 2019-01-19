Из киевского ТРЦ эвакуировали три тысячи людей из-за "минирования"
Угроза не подтвердилась.
Около 13.00 в полицию Киева поступило сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра, расположенного на проспекте Академика Глушкова. Об этом говорится на сайте ведомства.
По указанному адресу сразу выехали представители структурных подразделений полиции, специалисты взрывотехнических служб, кинологи и спасатели.
"На время проверки из помещения и прилегающей к нему территории полицейские эвакуировали около 3 тысяч работников и посетителей центра. Проведенный осмотр никаких взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружил", - говорится в сообщении.
По факту ложного сообщения о заминировании правоохранители открыли уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят мероприятия для установления "минера".
Ранее полиция Львова по горячим следам задержала "минера" супермаркетов.
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