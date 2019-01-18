Из скандального зверинца в Покровске забрали часть медведей и львов

На время судов они будут находиться в реабилитационном центре.

Из скандального частного зверинца в Покровске забрали часть медведей и львов, которые содержались там в неудовлетворительном состоянии.

На время судебных разбирательство они будут находиться в Васильевском реабилитационном центре в Запорожской области, сообщил заместитель министра экологии Василий Полуйко в фейсбуке.

8 января из покровского приюта увезли одного медведя и двух львов, а 18 января - еще четырех львов и шесть медведей.

"Первых животных вывезли еще 8 января. Сегодня нам удалось забрать остальных. Как раз сейчас звери, привезенные из Покровска утром, осваиваются на новом месте... Животным нужно время для адаптации. При перевозке их усыпляли. Под наблюдением специалистов были использованы вещества, которые затормаживают естественные реакции, поскольку речь идет о хищных животных", - написал Полуйко.

Фото: facebook.com/vasyl.polujko
Фото: facebook.com/vasyl.polujko

Всего в зверинце насчитывается 6 львов и 11 медведей. То есть на новое место обитания отбудут не все, а лишь те, чьи условия обитания в Покровске не соответствуют нормам.

Волонтеры и зоозащитники обвиняли владельца приюта Игоря Падалко в жестоком обращении с животными: за ними плохо ухаживают и держат в тесных клетках.

Сам Падалко в комментарии "Донецким новостям" заявил, что намерен до 1 апреля построить четыре новых вольера для львов и шесть для медведей и забрать животных обратно. Хозяин приюта уверяет, что при норме в 30 кв. м на одно животное он делает вольеры размером в 50 квадратов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской областиПациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской области
Индонезийский крокодил съел кормившего его биологаИндонезийский крокодил съел кормившего его биолога
В Канаде из-за рецепта вареников обратились в полициюВ Канаде из-за рецепта вареников обратились в полицию
Украинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФУкраинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФ
Жители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузыЖители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузы
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция Львова по горячим следам задержала "минера" супермаркетовПолиция Львова по горячим следам задержала "минера" супермаркетов
Во Львове угарным газом отравились шесть человек, в том числе детиВо Львове угарным газом отравились шесть человек, в том числе дети
Пациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской областиПациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской области
Во Львове у супругов-наркодилеров изъяли наркотики на сумму свыше 300 тысяч гривенВо Львове у супругов-наркодилеров изъяли наркотики на сумму свыше 300 тысяч гривен
Супрун анонсировала кампанию по вакцинации от кори в школах Львовской областиСупрун анонсировала кампанию по вакцинации от кори в школах Львовской области
43-летний львовянин умер от малярии43-летний львовянин умер от малярии
Скончался один из пострадавших от взрыва на рождественской ярмарке во ЛьвовеСкончался один из пострадавших от взрыва на рождественской ярмарке во Львове
Апелляционный суд отменил приговор львовскому врачу ДанковуАпелляционный суд отменил приговор львовскому врачу Данкову
Во Львовской области солдат получил 5 лет тюрьмы за украденный у сослуживца автомат КалашниковаВо Львовской области солдат получил 5 лет тюрьмы за украденный у сослуживца автомат Калашникова
Главный хирург военного госпиталя во Львове пришел на операцию пьянымГлавный хирург военного госпиталя во Львове пришел на операцию пьяным
Последние новости
Подгружаем последние новости