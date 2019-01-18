Из скандального зверинца в Покровске забрали часть медведей и львов

На время судов они будут находиться в реабилитационном центре.

Из скандального частного зверинца в Покровске забрали часть медведей и львов, которые содержались там в неудовлетворительном состоянии.

На время судебных разбирательство они будут находиться в Васильевском реабилитационном центре в Запорожской области, сообщил заместитель министра экологии Василий Полуйко в фейсбуке.

8 января из покровского приюта увезли одного медведя и двух львов, а 18 января - еще четырех львов и шесть медведей.

"Первых животных вывезли еще 8 января. Сегодня нам удалось забрать остальных. Как раз сейчас звери, привезенные из Покровска утром, осваиваются на новом месте... Животным нужно время для адаптации. При перевозке их усыпляли. Под наблюдением специалистов были использованы вещества, которые затормаживают естественные реакции, поскольку речь идет о хищных животных", - написал Полуйко.

Фото: facebook.com/vasyl.polujko

Фото: facebook.com/vasyl.polujko

Всего в зверинце насчитывается 6 львов и 11 медведей. То есть на новое место обитания отбудут не все, а лишь те, чьи условия обитания в Покровске не соответствуют нормам.

Волонтеры и зоозащитники обвиняли владельца приюта Игоря Падалко в жестоком обращении с животными: за ними плохо ухаживают и держат в тесных клетках.

Сам Падалко в комментарии "Донецким новостям" заявил, что намерен до 1 апреля построить четыре новых вольера для львов и шесть для медведей и забрать животных обратно. Хозяин приюта уверяет, что при норме в 30 кв. м на одно животное он делает вольеры размером в 50 квадратов.