При взрыве газа в Тбилиси погибли трое человек

Пострадали шестеро детей и один взрослый.

Трое человек погибли и еще несколько пострадали в результате взрыва в результате утечки газа в жилом доме на окраине Тбилиси, сообщают Новости-Грузия.

По данным патрульной полиции Тбилиси, все погибшие являются совершеннолетними, среди них нет детей.

К настоящему времени все жильцы пострадавшего дома эвакуированы. Дом обесточен. На месте работают следователи и криминалисты.

Министр здравоохранения Давид Сергеенко заявил журналистам, что в результате взрыва пострадали шестеро детей и один взрослый. По словам министра, их состояние между средним и тяжелым. В основном это поверхностные повреждения и ранения.

У одного 4-хлетнего ребенка многочисленные травмы и ему необходима хирургическая операция. Врачи делают все возможное для его спасения.

Министр отметил, что одного мужчину спасатели вытащили из-под завалов после взрыва. Его состояние удовлетворительное.

Министр также не исключил, что количество пострадавших может возрасти.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области РоSSии обрушились два этажа жилого девятиэтажного дома.