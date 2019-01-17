При взрыве газа в Тбилиси погибли трое человек
Пострадали шестеро детей и один взрослый.
Трое человек погибли и еще несколько пострадали в результате взрыва в результате утечки газа в жилом доме на окраине Тбилиси, сообщают Новости-Грузия.
По данным патрульной полиции Тбилиси, все погибшие являются совершеннолетними, среди них нет детей.
К настоящему времени все жильцы пострадавшего дома эвакуированы. Дом обесточен. На месте работают следователи и криминалисты.
Министр здравоохранения Давид Сергеенко заявил журналистам, что в результате взрыва пострадали шестеро детей и один взрослый. По словам министра, их состояние между средним и тяжелым. В основном это поверхностные повреждения и ранения.
У одного 4-хлетнего ребенка многочисленные травмы и ему необходима хирургическая операция. Врачи делают все возможное для его спасения.
Министр отметил, что одного мужчину спасатели вытащили из-под завалов после взрыва. Его состояние удовлетворительное.
Министр также не исключил, что количество пострадавших может возрасти.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области РоSSии обрушились два этажа жилого девятиэтажного дома.
31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Из-под обломков дома извлекли тела 39 погибших, в том числе шестерых детей. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетного версии случившегося.
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Общество
17.01.2019 09:31