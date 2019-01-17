Полиция открыла дело по факту избиения мужчины группой подростков в центре Киева

Пострадавший в полицию не обращался.

Печерское управление полиции начало уголовное производство по факту избиения мужчины группой подростков в центре Киева возле станции метро "Дворец спорта", которое произошло вечером 15 января. Происшествие квалифицировали по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева .

"В полицию обратилась женщина, которая стала свидетелем этого происшествия. Заявительница рассказала, что она увидела, как группа молодых людей бьет мужчину. Она решила вмешаться в конфликт, в результате чего участники несколько раз толкнули и саму заявительницу. На данный момент заявления от пострадавшего в столичную полицию не поступило. Женщина сообщила, что в драке принимали участие подростки. После инцидента все участники происшествия сбежали", - рассказала старший инспектор Печерского управления полиции Оксана Тищенко.

Полицейские устанавливают участников драки и просят тех, кто узнал их на видео и фотографиях, обращаться по телефонам 102 или 099 717 0043.