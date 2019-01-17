Полиция открыла дело по факту избиения мужчины группой подростков в центре Киева

Пострадавший в полицию не обращался.

Печерское управление полиции начало уголовное производство по факту избиения мужчины группой подростков в центре Киева возле станции метро "Дворец спорта", которое произошло вечером 15 января. Происшествие квалифицировали по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"В полицию обратилась женщина, которая стала свидетелем этого происшествия. Заявительница рассказала, что она увидела, как группа молодых людей бьет мужчину. Она решила вмешаться в конфликт, в результате чего участники несколько раз толкнули и саму заявительницу. На данный момент заявления от пострадавшего в столичную полицию не поступило. Женщина сообщила, что в драке принимали участие подростки. После инцидента все участники происшествия сбежали", - рассказала старший инспектор Печерского управления полиции Оксана Тищенко.

 

Полицейские устанавливают участников драки и просят тех, кто узнал их на видео и фотографиях, обращаться по телефонам 102 или 099 717 0043.

В центре Киева подростки жестоко избили мужчину
В центре Киева подростки жестоко избили мужчину


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской областиПациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской области
Индонезийский крокодил съел кормившего его биологаИндонезийский крокодил съел кормившего его биолога
Украинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФУкраинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФ
Жители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузыЖители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузы
В Канаде из-за рецепта вареников обратились в полициюВ Канаде из-за рецепта вареников обратились в полицию
Блок рекламы


Похожие новости
Ультрас нашли подростков, которые избили мужчину в центре КиеваУльтрас нашли подростков, которые избили мужчину в центре Киева
В центре Киева подростки жестоко избили мужчинуВ центре Киева подростки жестоко избили мужчину
Полиция Киева объявила о подозрении двум иностранцам за нападение на DZIDZIOПолиция Киева объявила о подозрении двум иностранцам за нападение на DZIDZIO
Пожар на химзаводе в Калуше началась из-за нарушения правил безопасности, - полицияПожар на химзаводе в Калуше началась из-за нарушения правил безопасности, - полиция
Из-за взрыва дымовой шашки в киевском торговом центре пострадал ремонтникИз-за взрыва дымовой шашки в киевском торговом центре пострадал ремонтник
В центре Парижа произошел взрывВ центре Парижа произошел взрыв
Полиция Киева установила еще двух подозреваемых в летнем погроме городской электричкиПолиция Киева установила еще двух подозреваемых в летнем погроме городской электрички
Полиция задержала подозреваемых в покушении на убийство ирпенского застройщикаПолиция задержала подозреваемых в покушении на убийство ирпенского застройщика
Полиция установила личность девушки, найденной в чемодане в ДнепреПолиция установила личность девушки, найденной в чемодане в Днепре
Полиция Киева разыскивает женщину, ушедшую из дому после убийства дочериПолиция Киева разыскивает женщину, ушедшую из дому после убийства дочери
Последние новости
Подгружаем последние новости