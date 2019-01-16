В Канаде из-за рецепта вареников обратились в полицию

Полиция напомнила гражданам, что звонить на 911 нужно только случае чрезвычайных ситуаций

Королевская канадская конная полиция провинции Саскачеван опубликовала рейтинг неуместных звонков в экстренные службы.

На пятом месте оказался телефонный звонок, в ходе которого человек обратился в полицию в ходе дискуссии о том, как приготовить вареники. Другие подробности происшествия не сообщаются, передает Голос Америки.

Среди других казусов - сообщение о похищенной индейке на День благодарения и вызов полиции из-за того, что застряли двери, а надо было выгулять собаку.

Один человек позвонил 911, чтобы выяснить, кто перед этим совершил звонок с ее номера, и выяснилось, что это был кот.

Подытоживая, полиция напомнила гражданам, что звонить на 911 нужно только случае чрезвычайных ситуаций, и пожелала всем счастливого Нового года.