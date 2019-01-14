В Киеве мужчина обстрелял из пневмата двери школы

Пострадавших нет.

В Киеве мужчина обстрелял из пневмата двери школы
В Киеве мужчина обстрелял из пневмата двери школы
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские задержали мужчину, который из пневматического оружия стрелял в дверь школы в Святошиинском районе столицы.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"В дежурную часть Святошинского управления полиции позвонила женщина и сообщила о выстрелах. На место был направлен экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители пообщались с заявительницей, которая сообщила, что работает в школе. Около 22:00, находясь на дежурстве, в окне она заметила мужчину с оружием в руках. Он несколько раз выстрелил в дверь и убежал",- говорится в сообщении.

С места происшествия изъяли предмет, похожий пистолет, предварительно - пневматический, и металлические шарики. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

При отработке информации полицейские задержали подозреваемого неподалеку от места преступления. Им оказался ранее не судимый 50-летний местный житель.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Устанавливаются обстоятельства, причины и мотивы совершения правонарушения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в ноябре прошлого года девятерых школьников госпитализированлиы из-за распыления газа в Тараще.


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