В Кривом Роге для задержания пьяного дебошира с винтовкой полицейский применил оружие

В городе Кривой Рог Днепропетровской области для задержания домашнего тирана полицейский применил огнестрельное оружие/

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"Во время выезда по вызову «домашнее насилие» нарушитель совершил один выстрел в сотрудников патрульной полиции. Согласно закону полицейский принял решение о применении табельного оружия. Вызов в полицию поступил 13 января около двух часов ночи. Женщина сообщила, что муж выгнал ее из квартиры и не пускает обратно. Также рассказала, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, имеет оружие и вместе с ним в доме остался 11-летний сын", - говорится в сообщении.

Когда полицейские прибыли по вызову, мужчина вышел на лестничную площадку с винтовкой и выстрелил. Чтобы его задержать, полицейский применил табельное оружие. В результате дебошир получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С места происшествия изъяли винтовку, из которой стрелял подозреваемый, и гильзу. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Фото: npu.gov.ua

Напомним, в декабре прошлого года в Харькове пьяный мужчина после ссоры с родственниками начал стрелять из автомата.