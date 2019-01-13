Пожар на химзаводе в Калуше началась из-за нарушения правил безопасности, - полиция

Полицейские открыли уголовное производство из-за пожара на химзаводе "Карпатнефтехим" в Калуше. Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

"Пожар возник из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве. В результате пожара возникла угроза наступления тяжких последствий в состоянии производственных объектов этого предприятия ", - информируют правоохранители.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 УК (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве).

"Пожар запрещено тушить, потому осуществлялось охлаждения соседних зданий. Инженерно-техническим персоналом было перекрыто задвижки. Поэтому, пирогаз исходил из той трубы, которая подверглась повреждению ", - рассказали в полиции.

По состоянию на утро воскресенья - пожар локализован, до сих пор продолжается процесс тления. На месте происшествия создан штаб пожаротушения. Пострадавших нет.

Напомним, вечером 12 января на территории олефинового завода "Карпатнефтехим" возник пожар. К тушению привлекли 110 спасателей и 20 единиц техники.