В результате падения крана на стройплощадке в Одессе погиб рабочий

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В результате падения крана на стройплощадке в Одессе погиб рабочий
Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе на строительной площадке на пляже Ланжерон вблизи дельфинария в результате падения крана погиб рабочий. Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Решается вопрос об открытии дела по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

По информации УНИАН, погиб 32-летний житель Тарутинского района Одесской области, который работал на строительстве разнорабочим.

"Узнав о ЧП, вечером к строительной площадке прибыли представители различных общественных организаций. По словам очевидцев, ЧП произошло еще днем, но представители застройщика якобы пытались скрыть последствия того, что произошло, тело увезли только поздно вечером. Родственников долго не подпускали к телу ", - говорится в сообщении агентства.

По словам работников строительства, опрокидывания крана могло произойти, в том числе, из-за сдвига почвы в прибрежной зоне.

Ранее из-за строительства высотного дома у дельфинария в Одессе неоднократно проходили акции протеста, отмечается в материале.

Напомним, ранее на стройплощадке в Киеве от удара током погиб работник.


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