Из-за взрыва дымовой шашки в киевском торговом центре пострадал ремонтник

Посетителей в помещении не было.

В Киеве в торговом центре на ул.Борщаговской произошел взрыв, в результате инцидента травмы получил мужчина. Об этом 12 января сообщили в Нацполиции столицы.

"По предварительной информации, взрыв произошел около 12:00 на третьем этаже при проведении ремонтных работ. По словам свидетелей, один из мужчин пытался проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении, зажигая дымовую шашку, которая и взорвалась у него в руке. Эта информация будет проверяться", - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали с травмой руки.

На момент взрыва посетителей в помещении не было. Всех лиц, проводивших ремонтные работы, эвакуировали. На месте происшествия работали полицейские, взрывотехники, врачи "скорой" и спасатели.

Напомним, сегодня утром в центре Парижа во время пожара в пекарне произошел взрыв газа. Пострадали не менее 36 человек.