18-летняя девушка забаррикадировалась в отеле аэропорта Бангкока, чтобы ее не увезли в Саудовскую Аравию

Она добилась встречи с представителями ООН и добилась разрешения временно остаться в стране.

18-летняя девушка по имени Рахаф Мохаммед аль-Кунун забаррикадировалась в отеле аэропорта Бангкока, чтобы ее не увезли к семье в Саудовскую Аравию.

Об этом пишет Reuters.

Фото: twitter.com/Sophiemcneill

Аль-Кунун сбежала от семьи, прилетела в Бангкок, где собиралась сделать пересадку на рейс в Австралию. В Таиланде ее задержали и должны были отправить рейсом в Кувейт, откуда она прилетела.

Возвращение в семью и на родину, как утверждает беженка, грозят ей смертью за публичное отречение от ислама. В Саудовской Аравии это считается преступлением, за которое полагается смертная казнь.

Поэтому девушка заперла свою комнату в отеле, забаррикадировала дверь и потребовала возможности встретиться с представителями Комиссии ООН по делам беженцев. Пресс-секретарь УВКБ ООН Мелисса Флеминг написала в понедельник, что представители организации в Бангкоке встретились с девушкой для обсуждения дальнейших шагов.

После этого она покинула здание аэропорта под сопровождением представителей ООН.

Фото: khaosodenglish.com

Местные СМИ сообщили, что Аль-Кунун улетит в другую страну, которую должны подыскать в течение пяти дней. До тех пор ей продлят разрешение на пребывание в Таиланде.

Местные власти немерены обсудить ситуацию с представителями посольства Саудовской Аравии.

В Бангкок также прилетел отец девушки.

Напомним, что в конце прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Турции жестоко убили известного журналиста.


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