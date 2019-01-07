18-летняя девушка забаррикадировалась в отеле аэропорта Бангкока, чтобы ее не увезли в Саудовскую Аравию
Она добилась встречи с представителями ООН и добилась разрешения временно остаться в стране.
18-летняя девушка по имени Рахаф Мохаммед аль-Кунун забаррикадировалась в отеле аэропорта Бангкока, чтобы ее не увезли к семье в Саудовскую Аравию.
Об этом пишет Reuters.
Аль-Кунун сбежала от семьи, прилетела в Бангкок, где собиралась сделать пересадку на рейс в Австралию. В Таиланде ее задержали и должны были отправить рейсом в Кувейт, откуда она прилетела.
Возвращение в семью и на родину, как утверждает беженка, грозят ей смертью за публичное отречение от ислама. В Саудовской Аравии это считается преступлением, за которое полагается смертная казнь.
Поэтому девушка заперла свою комнату в отеле, забаррикадировала дверь и потребовала возможности встретиться с представителями Комиссии ООН по делам беженцев. Пресс-секретарь УВКБ ООН Мелисса Флеминг написала в понедельник, что представители организации в Бангкоке встретились с девушкой для обсуждения дальнейших шагов.
После этого она покинула здание аэропорта под сопровождением представителей ООН.
Местные СМИ сообщили, что Аль-Кунун улетит в другую страну, которую должны подыскать в течение пяти дней. До тех пор ей продлят разрешение на пребывание в Таиланде.
Местные власти немерены обсудить ситуацию с представителями посольства Саудовской Аравии.
В Бангкок также прилетел отец девушки.
Напомним, что в конце прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Турции жестоко убили известного журналиста.
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07.01.2019 13:46