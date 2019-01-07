В Карпатах пропали три лыжника, один из них найден мертвым

В Карпатах на территории Закарпатской области пропали три лыжника. Один из них был найден мертвым.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГосЧС, 6 января в 17:00 спасателям позвонили туристы-фрирайдеры, которые катались на горе Гемба и потерялись из-за плохой погоды. Им посоветовали двигаться в сторону соседнего села Березники Свалявского района, но лыжники проигнорировали рекомендации спасателей и продолжили подъем на гору.

В 00:15 двоих из них удалось найти. Они рассказали, что их третий товарищ не смог продолжить маршрут и остался ждать помощи. В 03:00 спасатели по оставленным туристами координатам вышли на место, где должен был находиться турист, но нашли только лыжную маску и палки.

В 11:50 спасатели нашли его мертвым.

6 января в 20:20 стало известно об исчезновении еще двух лыжников в районе горы Гемба. Мобильная связь с ними отсутствует.

Поиском пропавших туристов занимаются 16 спасателей из Мукачево, Межгорья и Нижних Ворот.