Боксер, подозреваемый в убийстве мужчины в Киеве, сдался полиции

Вчера вечером пострадавший скончался от удара в голову.

Подозреваемый в убийстве сотрудника госохраны Василия Хмелюка - боксер Петр Очеретяный сдался полиции. Об этом сообщает столичное управление Национальной полиции.

Сейчас с подозреваемым проводят "первоочередные следственные действия", в том числе вручают уведомление о подозрении в убийстве.

По данным столичных СМИ , подозреваемый - 36-летний Петр Очеретяный, ранее выступавший в тяжелом весе как профессиональнй боксер.

Погибший мужчина - сотрудник Госслужбы охраны Василий Хмелюк, ему было 26 лет.