Боксер, подозреваемый в убийстве мужчины в Киеве, сдался полиции
Вчера вечером пострадавший скончался от удара в голову.
Подозреваемый в убийстве сотрудника госохраны Василия Хмелюка - боксер Петр Очеретяный сдался полиции. Об этом сообщает столичное управление Национальной полиции.
Сейчас с подозреваемым проводят "первоочередные следственные действия", в том числе вручают уведомление о подозрении в убийстве.
По данным столичных СМИ, подозреваемый - 36-летний Петр Очеретяный, ранее выступавший в тяжелом весе как профессиональнй боксер.
Погибший мужчина - сотрудник Госслужбы охраны Василий Хмелюк, ему было 26 лет.
Напомним, вечером 2 января на ул. Саперное поле в центре Киева в результате драки погиб мужчина. "Скорая", прибывшая на место происшествия, констатировала смерть мужчины, вероятно, от удара в голову.
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03.01.2019 12:33