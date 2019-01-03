Боксер, подозреваемый в убийстве мужчины в Киеве, сдался полиции

Вчера вечером пострадавший скончался от удара в голову.

Боксер, подозреваемый в убийстве мужчины в Киеве, сдался полиции
Скриншот с места убийства
Фото: "Киев оперативный"

Подозреваемый в убийстве сотрудника госохраны Василия Хмелюка - боксер Петр Очеретяный сдался полиции. Об этом сообщает столичное управление Национальной полиции.

Сейчас с подозреваемым проводят "первоочередные следственные действия", в том числе вручают уведомление о подозрении в убийстве.

По данным столичных СМИ, подозреваемый - 36-летний Петр Очеретяный, ранее выступавший в тяжелом весе как профессиональнй боксер.

Погибший мужчина - сотрудник Госслужбы охраны Василий Хмелюк, ему было 26 лет.

Напомним, вечером 2 января на ул. Саперное поле в центре Киева в результате драки погиб мужчина. "Скорая", прибывшая на место происшествия, констатировала смерть мужчины, вероятно, от удара в голову.


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