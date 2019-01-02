В Австралии полицейские приехали на вызов из-за мужчины, который кричал на паука

Прохожие услышали крики: "почему ты не умираешь" и вызвали правоохранителей.

?В Австралии полицейские приехали на вызов из-за мужчины, который кричал на паука
Фото: http://www.kalitva.ru

В Австралии несколько подразделений полиции приехали на вызов из-за мужчины, который громко кричал на паука.

Об этом пишет The Telegraph.

Прохожие вызвали полицию после того как услышали крики: "Почему ты не умираешь?". Однако, как выяснили правоохранители, реплика была адресована пауку.

О необычном инциденте рассказали сами полицейские в Twitter, однако впоследствии "твит" был удален.

Правоохранители сообщили, что мужчина очень боялся пауков, и добавили, что на месте происшествия никто, кроме паука, не пострадал.

Мужчина извинился за неудобства, которые он причинил.

Напомним, ранее житель Одесской области обратился в полицию из-за кражи 10 литров домашнего вина.


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