В Австралии полицейские приехали на вызов из-за мужчины, который кричал на паука
Прохожие услышали крики: "почему ты не умираешь" и вызвали правоохранителей.
В Австралии несколько подразделений полиции приехали на вызов из-за мужчины, который громко кричал на паука.
Об этом пишет The Telegraph.
Прохожие вызвали полицию после того как услышали крики: "Почему ты не умираешь?". Однако, как выяснили правоохранители, реплика была адресована пауку.
О необычном инциденте рассказали сами полицейские в Twitter, однако впоследствии "твит" был удален.
Правоохранители сообщили, что мужчина очень боялся пауков, и добавили, что на месте происшествия никто, кроме паука, не пострадал.
Мужчина извинился за неудобства, которые он причинил.
Напомним, ранее житель Одесской области обратился в полицию из-за кражи 10 литров домашнего вина.
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02.01.2019 16:18