Скончался один из пострадавших от взрыва на рождественской ярмарке во Львове
У 50-летнего мужчины было 50% ожогов тела.
Во Львове скончался один из пострадавших от взрыва газа на рождественской ярмарке 22 декабря. Мужчина постоянно находился в реанимационном отделении, состояние его было тяжелое, информирует пресс-центр Львовского горсовета.
"Его состояние постоянно было тяжелым. Нам удалось преодолеть стадию ожогового шока, но следующая стадия при ожогах более 20% - это стадия интоксикации. Со вчерашнего дня было ухудшение по анализам, развилась почечная недостаточность. К сожалению, из-за обширных, глубоких ожогов пошла сильная интоксикация. У мужчины было 50% ожогов тела", - сообщил замглавврача 8-й городской клинической больницы Львова. Игорь Стояновский.
Об умершем известно, что мужчина был 1968 года, гражданин Армении.
Напомним, 22 декабря взорвался газовый баллон во Львове на рождественской ярмарке в на пр. Свободы. Пострадали пять человек, одного из них после оказания помощи медики отпустили домой.
По факту пожара открыли уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
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01.01.2019 20:11