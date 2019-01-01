Скончался один из пострадавших от взрыва на рождественской ярмарке во Львове

Во Львове скончался один из пострадавших от взрыва газа на рождественской ярмарке 22 декабря. Мужчина постоянно находился в реанимационном отделении, состояние его было тяжелое, информирует пресс-центр Львовского горсовета.

"Его состояние постоянно было тяжелым. Нам удалось преодолеть стадию ожогового шока, но следующая стадия при ожогах более 20% - это стадия интоксикации. Со вчерашнего дня было ухудшение по анализам, развилась почечная недостаточность. К сожалению, из-за обширных, глубоких ожогов пошла сильная интоксикация. У мужчины было 50% ожогов тела", - сообщил замглавврача 8-й городской клинической больницы Львова. Игорь Стояновский.

Об умершем известно, что мужчина был 1968 года, гражданин Армении.

Напомним, 22 декабря взорвался газовый баллон во Львове на рождественской ярмарке в на пр. Свободы. Пострадали пять человек, одного из них после оказания помощи медики отпустили домой.

По факту пожара открыли уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.