В Харькове от взрыва гранаты погиб мужчина

Уголовное производство открыли по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

В Харькове от взрыва гранаты погиб мужчина
В полиции подозревают самоубийство
Фото: hk.npu.gov.ua

В Индустриальном районе Харькова от взрыва гранаты погиб человек. Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

"Информация о происшествии поступила в отдел полиции сегодня, 30 декабря, около 08:00. По сведениям полиции, на улице Зеленодольского было обнаружено тело неизвестного мужчины со смертельным ранениями, которые он получил в результате взрыва гранаты", - отметили в полиции.

На место выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Правоохранители изъяли с места происшествия пыл ручной гранаты РГД-5.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Полицейские принимают меры по установлению обстоятельств происшествия и личности погибшего.

Напомним, ранее в Киеве на Оболони нашли тело мужчины, погибшего в результате взрыва гранаты.


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