В Черкасской области в багажнике авто нашли тело инспектора рыбоохранного патруля Киева

Полиция рассматривает несколько версий убийства.

В Черкасской области в багажнике авто нашли тело инспектора рыбоохранного патруля Киева
Полиция рассматривает несколько версий убийства.

В селе Песчаное Золотоношского района Черкасской области в багажнике автомобиля нашли убитым жителя Киева. По версии СМИ, погибший был инспектором рыбоохранного патруля.

Информацию об убийстве "Укринформу" подтвердили в отделе коммуникации полиции Черкасс.

"В селе Песчаное в автомобиле действительно нашли тело мужчины. По имеющейся информации, он является жителем Киева. Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство. Полиция разрабатывает различные версии произошедшего", - сообщили правоохранители.

Ранее СМИ сообщили, что брошенный автомобиль с включенными фарами сегодня ночью заметили местные жители. Полиция, прибывшая по вызову, обнаружила в багажнике тело мужчины с полиэтиленовым пакетом на голове.

Напомним, ранее гв Днепропетровской области грабители убили депутата райсовета.


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