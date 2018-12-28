В Черкасской области в багажнике авто нашли тело инспектора рыбоохранного патруля Киева
Полиция рассматривает несколько версий убийства.
В селе Песчаное Золотоношского района Черкасской области в багажнике автомобиля нашли убитым жителя Киева. По версии СМИ, погибший был инспектором рыбоохранного патруля.
Информацию об убийстве "Укринформу" подтвердили в отделе коммуникации полиции Черкасс.
"В селе Песчаное в автомобиле действительно нашли тело мужчины. По имеющейся информации, он является жителем Киева. Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство. Полиция разрабатывает различные версии произошедшего", - сообщили правоохранители.
Ранее СМИ сообщили, что брошенный автомобиль с включенными фарами сегодня ночью заметили местные жители. Полиция, прибывшая по вызову, обнаружила в багажнике тело мужчины с полиэтиленовым пакетом на голове.
Напомним, ранее гв Днепропетровской области грабители убили депутата райсовета.
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28.12.2018 11:08