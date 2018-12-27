В Тернополе патрульный спас 4-летнего ребенка от выпадения из окна

Мать оставила ребенка одного в квартире.

В Тернополе патрульный спас 4-летнего ребенка от выпадения из окна
Фото: скрин видео патрульной полиции

В Тернополе патрульный полицейский спас четырехлетнюю девочку, которая стояла на подоконнике открытого окна, плакала и просила о помощи.

Видео того, как полицейский спасает девочку, обнародовала патрульная полиция Тернопольской области.

Сообщается, что 25 декабря, около 12:00, на служебный планшет патрульных поступило сообщение о том, что на улице Дружбы кричит человек,к торый нуждается в помощи. Один из автопатрулей сразу же отправился по указанному адресу.

Прибывшие на место происшествия полицейские увидели маленького ребенка, который стоял на подоконнике в открытом окне, громко кричал и плакал. Однако дверь квартиры, где находилась девочка, были закрыты.

"Чтобы не допустить непоправимого, инспектор, через жилье соседей, а потом уже через открытое окно, попал в помещение, где был ребенок. К счастью, с 4-летней девочкой все было хорошо", - говорится в сообщении.

Спустя некоторое время пришла мать, которая объяснила полицейским, что у нее были срочные дела. Патрульные провели с ней профилактическую беседу, а также вызвали работников ювенальной превенции для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, ранее в декабре впасатели столичного управления ГосЧС достали из Днепра мужчину, упавшего с моста.


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