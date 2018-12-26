В Кривом Роге неизвестные ограбили банк, ранив сотрудницу

Полиция разыскивает подозреваемых.

В Кривом Роге неизвестные ограбили банк, ранив сотрудницу
В Кривом Роге ограбили банк
Фото: 1kr.ua

В Кривом Роге неизвестные ограбили банк в микрорайоне Юбилейный.

Об этом сообщает "Первый Криворожский".

Злоумышленники во время ограбления ранили сотрудницу банка и забрали 15 тыс. евро и 150 тыс. гривен. Также сообщается, что грабители вынесли из банка и доллары, но какую именно сумму - пока не известно.

На данный момент правоохранители разыскивают подозреваемых.

Фото: 1kr.ua
Фото: 1kr.ua
Фото: 1kr.ua

Напомним, ранее мужчина, пытавшийся ограбить "Укргазбанк" в Харькове, получил девять лет тюрьмы.


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