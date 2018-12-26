В Кривом Роге неизвестные ограбили банк, ранив сотрудницу
Полиция разыскивает подозреваемых.
В Кривом Роге неизвестные ограбили банк в микрорайоне Юбилейный.
Об этом сообщает "Первый Криворожский".
Злоумышленники во время ограбления ранили сотрудницу банка и забрали 15 тыс. евро и 150 тыс. гривен. Также сообщается, что грабители вынесли из банка и доллары, но какую именно сумму - пока не известно.
На данный момент правоохранители разыскивают подозреваемых.
Напомним, ранее мужчина, пытавшийся ограбить "Укргазбанк" в Харькове, получил девять лет тюрьмы.
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Общество
26.12.2018 10:34