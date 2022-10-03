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2022-10-03
У Чернівцях зловмисник застрелив поліцейську та поранив її напарника
У Чернівцях підозрюваний у розбещенні дітей відкрив вогонь по поліцейських, які приїхали затримувати його. Одна поліцейська загинула, її напарник дістав поранення.
«Чернівці! Надзвичайна ситуація. Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили у розбещені неповнолітніх. Одна поліцейська загинула, один поліцейський отримав поранення. Підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку», -
Спецоперація із затримання триває.
Ольга Чекіс, ZN.ua