У Чернівцях зловмисник застрелив поліцейську та поранив її напарника

У Чернівцях підозрюваний у розбещенні дітей відкрив вогонь по поліцейських, які приїхали затримувати його. Одна поліцейська загинула, її напарник дістав поранення.

«Чернівці! Надзвичайна ситуація. Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили у розбещені неповнолітніх. Одна поліцейська загинула, один поліцейський отримав поранення. Підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку», - повідомив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко.

Спецоперація із затримання триває.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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