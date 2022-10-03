У Чернівцях зловмисник застрелив поліцейську та поранив її напарника

У Чернівцях підозрюваний у розбещенні дітей відкрив вогонь по поліцейських, які приїхали затримувати його. Одна поліцейська загинула, її напарник дістав поранення.

«Чернівці! Надзвичайна ситуація. Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили у розбещені неповнолітніх. Одна поліцейська загинула, один поліцейський отримав поранення. Підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку», - повідомив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко.

Спецоперація із затримання триває.