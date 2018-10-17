По пьесе Сенцова "Номера" выйдет полнометражный фильм

Творческая группа получит финансовую поддержку от Министерства культуры.

По пьесе Сенцова "Номера" выйдет полнометражный фильм
Фото: LB.ua

В Украине начинается производство полнометражного фильма "Номера" по сценарию украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства информационной политики Украины.

"Творческая группа кинопроекта "Номера" анонсировала запуск в производство полнометражного фильма по сценарию Олега Сенцова, режиссером-постановщиком которого выступает сам автор", - говорится в сообщении ведомства.

По словам продюсера фильма Анны Паленчук, свое режиссерское видение ленты и ее персонажей Сенцов изложил в письме - одном из 50, которые в течение 145 дней голодания режиссер направил своим коллегам для подготовки экранизации его произведения.

"Номера" - это не кино в чистом виде, но и не до конца театр, это - утопия, буффонада, гротеск. Десяток пронумерованных персонажей, страшных и смешных одновременно, которые застряли в еще более странном мире. Замкнутое пространство их существования, предметы быта, которые окружают, атмосфера затхлости. История стара как мир, персонажи замкнутые в своем мире с которыми всем нам надо присмотреться. Я хочу, чтобы вы поняли то ощущение легкости и колкости, которое я хочу передать в своем произведении, как приготовить смесь взбитых сливок вместе с колючей льдом. Я вижу этот мир, когда закрываю глаза, и хочу перенести его на экран, чтобы угостить этим блюдом других", - цитирует письмо Сенцова Паленчук.

Кинопроект получил финансовую поддержку Министерства культуры Украины по результатам конкурсного отбора кинопроектов патриотического направления.

Как сообщила сестра Олега Сенцова Наталья Каплан, поставить пьесу «Номера» было его большим стремлением.

"Я полностью доверяю команде, которая работает над фильмом и находит на постоянной связи с Олегом. А также я очень рада, что и во время голодания, когда Олегу было физически тяжело, он продолжал упорно работать. За время заключения он написал пять пьес, сборник рассказов и роман. К сожалению, мы не знаем, о чем его произведения, ведь он сказал, что его творчество выйдет из тюрьмы только вместе с ним. Сейчас его физическое состояние чрезвычайно угрожающее, однако он делает все возможное, чтобы его творчество могло жить дальше", - отметила она.

Напомним, 5-6 октября Олег Сенцов прекратил голодовку, которую держал 145 дней, из-за угроз принудительного кормления со стороны тюремщиков. Он осужден в РоSSии к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов.


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