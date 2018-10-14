Из-за снежной бури на горе в Непале погибли 9 альпинистов
Лидером группы был кореец, покоривший все 14 пиков-восьмитысячников.
В Непале в результате снежной бури на горе Гурья Химал погибли девять альпинистов. Об этом пишет газета The Kathmandu Post.
Инцидент случился в четверг, 11 октября в горном лагере на горе Гурья Химал высотой 7193 метра.
Среди погибших — пятеро граждан Южной Кореи и четверо проводников-непальцев. Лидером группы был 48-кореец Ким Чан Хо, покоривший все 14 пиков высотой больше 8 тысяч метров без кислородного снаряжения.
Альпинисты пережидали плохую погоду на высоте 3500 метров, где их и застал шторм. Перед гибелью альпинистов лагерь покинул 77-летний кореец, у которого развилась горная болезнь.
Напомним, ранее в горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист из Запорожья.
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14.10.2018 19:38