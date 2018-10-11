Во Львове родители из одного детсада ворвались в другой и захватили здание

В помещении начали менять замки.

Во Львове сегодня родители воспитанников одного из детсадов ворвались в помещение другого дошкольного учреждения и фактически захватили его. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Инцидент произошел около 16 часов в детсаду №188. Сюда ворвались "неизвестные люди", которых позже опознали как родителей детей, посещающих детсад №42. "Рейдеры" сорвали воспитательный процесс, начав переставлять там вещи, а также менять замки в дверях.

На место происшествия вызвали правоохранителей.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Детский сад №188 создали во Львове летом этого года. Его открыли в части помещения другого дошкольного заведения - детсада №42 "Дывосвит". Новый детсад открылся для детей бойцов АТО, военнослужащих и льготников. Детсад №42 работает в этом помещение с 1990-х, он является коммунальным, но его руководство предоставляет дополнительные платные услуги. При передаче части здания другому коммунальному заведению начался конфликт.