Задержанный в Германии мужчина сознался в убийстве болгарской журналистки
Мать Северина Красимирова утверждает, что ее сын был пьян и ничего не помнит.
Задержанный в Германии мужчина Северин Красимиров сознался в убийстве журналистки. Об этом сообщает болгарское издание nova.bg.
Мать задержанного, Надежда Красимирова, утверждает, что ее сын был пьян и под воздействием наркотиков, поэтому ничего не помнит, а также, что он является умственно отсталым.
Красимирова утверждает, что ее сын принимал лекарственные препараты, но она перестала ему их давать.
Мать задержанного просит, чтобы ее сына судили в Германии, так как в Болгарии она опасается за его жизнь.
Ожидается, что суд Нижней Саксонии сегодня вынесет решение относительно экстрадиции Красимирова.
Напомним, во вторник МВД Болгарии сообщило о задержании подозреваемого в убийстве журналистки Виктории Мариновой, при этом его личность не раскрывали. Однако болгарские СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что речь идет о гражданине Румынии с молдавским паспортом.
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Общество
11.10.2018 15:52