Задержанный в Германии мужчина сознался в убийстве болгарской журналистки

Мать Северина Красимирова утверждает, что ее сын был пьян и ничего не помнит.

Задержанный в Германии мужчина Северин Красимиров сознался в убийстве журналистки. Об этом сообщает болгарское издание nova.bg.

Мать задержанного, Надежда Красимирова, утверждает, что ее сын был пьян и под воздействием наркотиков, поэтому ничего не помнит, а также, что он является умственно отсталым.

Красимирова утверждает, что ее сын принимал лекарственные препараты, но она перестала ему их давать.

Мать задержанного просит, чтобы ее сына судили в Германии, так как в Болгарии она опасается за его жизнь.

Ожидается, что суд Нижней Саксонии сегодня вынесет решение относительно экстрадиции Красимирова.