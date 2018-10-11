Задержанный в Германии мужчина сознался в убийстве болгарской журналистки

Мать Северина Красимирова утверждает, что ее сын был пьян и ничего не помнит.

Задержанный в Германии мужчина сознался в убийстве болгарской журналистки
Фото: btvnovinite.bg

Задержанный в Германии мужчина Северин Красимиров сознался в убийстве журналистки. Об этом сообщает болгарское издание nova.bg.

Мать задержанного, Надежда Красимирова, утверждает, что ее сын был пьян и под воздействием наркотиков, поэтому ничего не помнит, а также, что он является умственно отсталым.

Красимирова утверждает, что ее сын принимал лекарственные препараты, но она перестала ему их давать.

Мать задержанного просит, чтобы ее сына судили в Германии, так как в Болгарии она опасается за его жизнь.

Ожидается, что суд Нижней Саксонии сегодня вынесет решение относительно экстрадиции Красимирова.

Напомним, во вторник МВД Болгарии сообщило о задержании подозреваемого в убийстве журналистки Виктории Мариновой, при этом его личность не раскрывали. Однако болгарские СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что речь идет о гражданине Румынии с молдавским паспортом.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Мужчина, стрелявший по охранникам L`Kafa в Киеве, оказался майором ВСУМужчина, стрелявший по охранникам L`Kafa в Киеве, оказался майором ВСУ
В Болгарии убита журналистка Виктория МариноваВ Болгарии убита журналистка Виктория Маринова
В Украину нетипично рано пришел вирус гриппаВ Украину нетипично рано пришел вирус гриппа
В Днепре адвокат вымогал у бизнесмена $25 тыс. на взятку судьеВ Днепре адвокат вымогал у бизнесмена $25 тыс. на взятку судье
В Одессе второй раз за день произошла стрельбаВ Одессе второй раз за день произошла стрельба
Блок рекламы


Похожие новости
Мужчина, стрелявший по охранникам L`Kafa в Киеве, оказался майором ВСУМужчина, стрелявший по охранникам L`Kafa в Киеве, оказался майором ВСУ
В Мелитополе пьяный мужчина бросил в людей гранатуВ Мелитополе пьяный мужчина бросил в людей гранату
Мужчина с ножом напал на пассажиров в лондонском метроМужчина с ножом напал на пассажиров в лондонском метро
Пьяный мужчина устроил разборки со стрельбой на АЗС в Киевской обалстиПьяный мужчина устроил разборки со стрельбой на АЗС в Киевской обалсти
В Запорожской области мужчина во время ссоры бросил в сожительницу гранатуВ Запорожской области мужчина во время ссоры бросил в сожительницу гранату
При взрыве баллона с газом в Кременчуге погиб мужчинаПри взрыве баллона с газом в Кременчуге погиб мужчина
На Закарпатье мужчина из ружья обстрелял коммунальщиков, которые пришли отключить ему электричество за неуплатуНа Закарпатье мужчина из ружья обстрелял коммунальщиков, которые пришли отключить ему электричество за неуплату
В Херсонской области от ботулизма умер мужчинаВ Херсонской области от ботулизма умер мужчина
В Кировоградской области мужчина пострадал при попытке разобрать боеприпасВ Кировоградской области мужчина пострадал при попытке разобрать боеприпас
При взрыве самодельного устройства в Харькове пострадал мужчинаПри взрыве самодельного устройства в Харькове пострадал мужчина
Последние новости
Подгружаем последние новости