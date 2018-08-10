В горах Баварии вторые сутки полыхает лесной пожар

Из-за сложного рельефа тушение огня возможно только с воздуха.

В горах Баварии вторые сутки полыхает лесной пожар
Фото: скриншот видео

В Верхней Баварии (Германия) уже второй день продолжается пожар в горах. Площадь пожара достигает 150 тыс. кв.м., сообщает DPA.

Власти города Розенгайм объявили чрезвычайное положение в четверг, когда около 200 пожарных отправили бороться с пламенем на склоне возле горы Шварценберг. Сегодня утром борьба с огнем продолжается. Поскольку склоны в местности крутые, а ветер непредсказуемый, пожарные могут тушить огонь только с воздуха, используя вертолеты и контейнеры для воды.

Туристические тропы на Шварценберг эвакуированы. Облака дыма над горами видны за много километров.

Напомним, 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона. В результате количество жертв в результате пожаров достигло 91 человека. Полиция установила, что по крайней мере на нескольких участках пожар вспыхнул вследствие умышленного поджога.

Из-за сильной жары лесные пожары зафиксированы во многих европейских странах, для предотвращения новых пожаров страны вводят запрет на разведение любого открытого огня.

В Украине синоптики также не прогнозируют осадки в ближайшие дни. Учитывая высокую дневную температуру, Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о повышенной опасности пожаров в южных и восточных областях.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Полиция экстрадировала в Азербайджан куратора наркогруппировки, которого искал ИнтерполПолиция экстрадировала в Азербайджан куратора наркогруппировки, которого искал Интерпол
В Индонезии спасли 28-летнюю женщину, которую местный шаман 15 лет держал в пещереВ Индонезии спасли 28-летнюю женщину, которую местный шаман 15 лет держал в пещере
Трехлетний ребенок, играя, выпал из окна пятого этажа в ХмельницкомТрехлетний ребенок, играя, выпал из окна пятого этажа в Хмельницком
Пьяный мужчина саблей разбил голову прохожему на ПодолеПьяный мужчина саблей разбил голову прохожему на Подоле
В Одесской области полицейский ударил парня, назвавшего его "мусором"
Блок рекламы


Похожие новости
В Днепре произошел пожар на метзаводе ЯрославскогоВ Днепре произошел пожар на метзаводе Ярославского
В Харьковской области во время тушения пожара взорвались канистры с топливомВ Харьковской области во время тушения пожара взорвались канистры с топливом
Суд по делу о пожаре в лареге "Виктория" перенесен на месяцСуд по делу о пожаре в лареге "Виктория" перенесен на месяц
Пожарные рекомендуют закрыть в Киеве 33 торговых центра, 3 больницы и 9 школ, где нарушена пожарная безопасностьПожарные рекомендуют закрыть в Киеве 33 торговых центра, 3 больницы и 9 школ, где нарушена пожарная безопасность
Возле Полтавы почти сутки тушили пожар на свалке (обновлено)Возле Полтавы почти сутки тушили пожар на свалке (обновлено)
Возле Полтавы сутки не могут потушить пожар на свалкеВозле Полтавы сутки не могут потушить пожар на свалке
Минюст: пары, которые поженились за сутки, разводятся режеМинюст: пары, которые поженились за сутки, разводятся реже
Спасатели локализовали пожар в Инженерно-архитектурной академии Харькова (обновлено)Спасатели локализовали пожар в Инженерно-архитектурной академии Харькова (обновлено)
Масштабный пожар в многоэтажке в Киеве: огонь перекинулся на две квартирыМасштабный пожар в многоэтажке в Киеве: огонь перекинулся на две квартиры
На месте пожара в детском лагере "Виктория" нашли обгоревшие останки девочекНа месте пожара в детском лагере "Виктория" нашли обгоревшие останки девочек
Последние новости
Подгружаем последние новости