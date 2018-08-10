В горах Баварии вторые сутки полыхает лесной пожар

Из-за сложного рельефа тушение огня возможно только с воздуха.

В Верхней Баварии (Германия) уже второй день продолжается пожар в горах. Площадь пожара достигает 150 тыс. кв.м., сообщает DPA.

Власти города Розенгайм объявили чрезвычайное положение в четверг, когда около 200 пожарных отправили бороться с пламенем на склоне возле горы Шварценберг. Сегодня утром борьба с огнем продолжается. Поскольку склоны в местности крутые, а ветер непредсказуемый, пожарные могут тушить огонь только с воздуха, используя вертолеты и контейнеры для воды.

Туристические тропы на Шварценберг эвакуированы. Облака дыма над горами видны за много километров.

Напомним, 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона. В результате количество жертв в результате пожаров достигло 91 человека. Полиция установила, что по крайней мере на нескольких участках пожар вспыхнул вследствие умышленного поджога.

Из-за сильной жары лесные пожары зафиксированы во многих европейских странах, для предотвращения новых пожаров страны вводят запрет на разведение любого открытого огня.

В Украине синоптики также не прогнозируют осадки в ближайшие дни. Учитывая высокую дневную температуру, Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о повышенной опасности пожаров в южных и восточных областях.