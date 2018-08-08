Военнослужащий учебного центра "Десна" застрелился во время караула

Причины самоубийства будут устанавливаться следствием.

Солдат срочной службы одной из частей учебного центра "Десна" в Черниговской области совершил самоубийство во время несения караульной службы.

Об этом говорится в фейсбуке учебного центра "Десна".

"Солдат срочной службы одной из частей нашего Учебного центра совершил самоубийство во время несения караульной службы. Никаких предвестников беды не было - военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и ... застрелился. На месте происшествия работают правоохранители и ответственные лица. Причины самоубийства будут устанавливаться следствием ", - сказано в сообщении.

Напомним, в феврале 2018 года главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что "в среднем в неделю бывает от 2 до 3 человек, которые совершают самоубийства". Начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олег Грунтковский в ответ заявил, что "информация о том, что в среднем в зоне боевых действий на Донбассе еженедельно совершают самоубийство 2-3 военнослужащих не является правдой".

В ответ Матиос опубликовал данные Единого реестра досудебных расследований, согласно которым в январе-феврале в Украине произошло 16 случаев суицида среди военных.