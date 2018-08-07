В Киеве умер актер и режиссер театра на Подоле Игорь Славинский

Причина смерти не сообщается.

В Киеве умер актер, режиссер-постановщик Киевского академического драматического театра на Подоле Игорь Славинский. Об этом на своей странице в Facebook написал театральный критик Олег Вергелис.

"Не стало Игоря Славинского ... Грусть, отчаяние, горе. Соболезнования родным, близким, театру", - написал он.

Причины смерти 66-летнего актера не называются.

В Театре на Подоле Славинский начал работать с 1987 года, постановщиком стал в 2008 году. С 2013 года возглавлял киевский театр "Актер".

В этом году Славинскому дали звание народного артиста Украины. Он также преподавал актерское мастерство в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения Карпенко-Карого.