В Киеве умер актер и режиссер театра на Подоле Игорь Славинский
Причина смерти не сообщается.
В Киеве умер актер, режиссер-постановщик Киевского академического драматического театра на Подоле Игорь Славинский. Об этом на своей странице в Facebook написал театральный критик Олег Вергелис.
"Не стало Игоря Славинского ... Грусть, отчаяние, горе. Соболезнования родным, близким, театру", - написал он.
Причины смерти 66-летнего актера не называются.
В Театре на Подоле Славинский начал работать с 1987 года, постановщиком стал в 2008 году. С 2013 года возглавлял киевский театр "Актер".
В этом году Славинскому дали звание народного артиста Украины. Он также преподавал актерское мастерство в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения Карпенко-Карого.
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