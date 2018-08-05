Более 30 человек задержали на "сходке" криминальных авторитетов в Кировоградской области

На встрече должны были назначить "смотрящего" за Светловодском.

Более 30 человек задержали на "сходке" криминальных авторитетов в Кировоградской области
Фото: Vyacheslav.AbroskinFacebook

В Кировоградской области полицейские обнаружили "сходку" местных криминальных авторитетов, где задержали более 30 человек. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Поводом для данной "встречи на природе" было назначение "смотрящего" за Светловодском и решения спорных вопросов, но все пошло не по их "утвержденному сценарию", несмотря на благословение "вора в законе" по прозвищу "Хохол", - написал Аброськин.

"Уважаемому", только что назначенному надзирателю за Светловодском, и его "друзьям" в количестве более 30 человек, таких же "мурчащих" пришлось лечь мордой в землю", - добавил Аброськин.

Напомним, вчера полиция экстрадировала в Азербайджан куратора наркогруппировки. 48-летний мужчина находился несколько лет в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Азербайджанской Республики. По поддельным документам он проживал в Украине длительное время и выполнял указания лидеров преступного мира в одесском регионе, Киеве и западном регионе Украины. Курировал преступную группу, которая специализировалась на наркотрафике из Южной Америки в Европу.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Полиция экстрадировала в Азербайджан куратора наркогруппировки, которого искал ИнтерполПолиция экстрадировала в Азербайджан куратора наркогруппировки, которого искал Интерпол
Киевлян предупреждают о смоге в ближайшие четыре дняКиевлян предупреждают о смоге в ближайшие четыре дня
В Харькове 13-летнюю девочку неизвестный ударил ножом в спинуВ Харькове 13-летнюю девочку неизвестный ударил ножом в спину
Масштабный пожар в многоэтажке в Киеве: огонь перекинулся на две квартирыМасштабный пожар в многоэтажке в Киеве: огонь перекинулся на две квартиры
Пьяный мужчина саблей разбил голову прохожему на ПодолеПьяный мужчина саблей разбил голову прохожему на Подоле
Блок рекламы


Похожие новости
18 человек отравились шаурмой в Софиевской Борщаговке18 человек отравились шаурмой в Софиевской Борщаговке
В Хмельницкой области подросток получил травмы рук и ног из-за взрыва гранатыВ Хмельницкой области подросток получил травмы рук и ног из-за взрыва гранаты
Число отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 83 человекЧисло отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 83 человек
Обвиняемый в краже сбежал из зала суда в Кировоградской областиОбвиняемый в краже сбежал из зала суда в Кировоградской области
Число отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 60 человекЧисло отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 60 человек
В Житомире нашли и задержали преступника, сбежавшего при медицинском осмотре (обновлено)В Житомире нашли и задержали преступника, сбежавшего при медицинском осмотре (обновлено)
В Киеве 16 человек отравились шаурмойВ Киеве 16 человек отравились шаурмой
В Житомирской области офицер воинской части случайно выстрелил в дежурногоВ Житомирской области офицер воинской части случайно выстрелил в дежурного
Более 500 альпинистов оказались заблокированы на горе в Индонезии после землетрясения
Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании восьмилетнего мальчикаПолицейские задержали подозреваемого в изнасиловании восьмилетнего мальчика
Последние новости
Подгружаем последние новости