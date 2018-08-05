Более 30 человек задержали на "сходке" криминальных авторитетов в Кировоградской области
На встрече должны были назначить "смотрящего" за Светловодском.
В Кировоградской области полицейские обнаружили "сходку" местных криминальных авторитетов, где задержали более 30 человек. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
"Поводом для данной "встречи на природе" было назначение "смотрящего" за Светловодском и решения спорных вопросов, но все пошло не по их "утвержденному сценарию", несмотря на благословение "вора в законе" по прозвищу "Хохол", - написал Аброськин.
"Уважаемому", только что назначенному надзирателю за Светловодском, и его "друзьям" в количестве более 30 человек, таких же "мурчащих" пришлось лечь мордой в землю", - добавил Аброськин.
Напомним, вчера полиция экстрадировала в Азербайджан куратора наркогруппировки. 48-летний мужчина находился несколько лет в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Азербайджанской Республики. По поддельным документам он проживал в Украине длительное время и выполнял указания лидеров преступного мира в одесском регионе, Киеве и западном регионе Украины. Курировал преступную группу, которая специализировалась на наркотрафике из Южной Америки в Европу.
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