Более 30 человек задержали на "сходке" криминальных авторитетов в Кировоградской области

На встрече должны были назначить "смотрящего" за Светловодском.

В Кировоградской области полицейские обнаружили "сходку" местных криминальных авторитетов, где задержали более 30 человек. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Поводом для данной "встречи на природе" было назначение "смотрящего" за Светловодском и решения спорных вопросов, но все пошло не по их "утвержденному сценарию", несмотря на благословение "вора в законе" по прозвищу "Хохол", - написал Аброськин.

"Уважаемому", только что назначенному надзирателю за Светловодском, и его "друзьям" в количестве более 30 человек, таких же "мурчащих" пришлось лечь мордой в землю", - добавил Аброськин.