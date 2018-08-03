В Хмельницкой области подросток получил травмы рук и ног из-за взрыва гранаты

Парень приехал в гости к отцу, который недавно вернулся из зоны АТО.

В Хмельницкой области подросток получил травмы рук и ног из-за взрыва гранаты
Фото: hm.npu.gov.ua

В городе Староконстантинов Хмельницкой области 14-летний подросток получил травмы в результате взрыва гранаты.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Трагедия произошла сегодня утром. Парень приехал в гости к отцу, который недавно вернулся из зоны АТО. Соседи услышали звук, похожий на взрыв, а затем увидели окровавленного подростка, который выбежал во двор и просил вызвать скорую помощь.

Правоохранители устанавливают, при каких обстоятельствах ребенок получил травмы, а также разыскивают его отца. Мужчины в момент взрыва дома не было.

По предварительным выводам специалистов в руках школьника взорвался взрыватель УЗРГМ (универсальный запал ручной гранаты модифицированный).

Фото: hm.npu.gov.ua

У парня травмирована рука и обломками запала иссечены нижние конечности.

Напомним, в июле прошлого годав результате взрыва гранаты РГД-5 в многоквартирном доме в Одессе погиб 16-летний парень, двое его друзей получили ранения. Боеприпас принес в квартиру один из пострадавших подростков.


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