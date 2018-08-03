Полиция передала в суд дело 9 членов ОПГ, в полицейской форме грабивших людей

Сумма нанесенного группой ущерба оценивается в 11 млн гривен.

Главное следственное управление Национальной полиции завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 9 членов вооруженной банды. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Подозреваемых обвиняют в разбойных нападениях с использованием полицейской формы. Злоумышленники лишали свободы потерпевших и применяли физическое насилие.

"Установлена сумма материального ущерба - более 11 миллионов гривен. Подозреваемым грозит уголовная ответственность в соответствии с 7 статьями Уголовного кодекса Украины", - сообщает полиция.

Фото: npu.gov.ua

Участники банды совершали разбойные нападения на предприятия и людей на протяжении 2015-2017 годов. Действовали на территории Николаевской, Запорожской и Житомирской областях. Полицейские установили причастность участников банды к шести таким эпизодам, в частности, и нападение на ювелирного предпринимателя.

После задержания девятерых участников вооруженной банды, было выявлено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Сейчас еще один, десятый установленный участник банды находится в розыске.

Подозреваемым грозит уголовная ответственность за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами в соответствии с ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Главное следственное управление Национальной полиции Украины закончило досудебное расследование в указанном уголовном производстве.

Обвинительный акт направлен в суд.