Полиция передала в суд дело 9 членов ОПГ, в полицейской форме грабивших людей
Сумма нанесенного группой ущерба оценивается в 11 млн гривен.
Главное следственное управление Национальной полиции завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 9 членов вооруженной банды. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Подозреваемых обвиняют в разбойных нападениях с использованием полицейской формы. Злоумышленники лишали свободы потерпевших и применяли физическое насилие.
"Установлена сумма материального ущерба - более 11 миллионов гривен. Подозреваемым грозит уголовная ответственность в соответствии с 7 статьями Уголовного кодекса Украины", - сообщает полиция.
Участники банды совершали разбойные нападения на предприятия и людей на протяжении 2015-2017 годов. Действовали на территории Николаевской, Запорожской и Житомирской областях. Полицейские установили причастность участников банды к шести таким эпизодам, в частности, и нападение на ювелирного предпринимателя.
После задержания девятерых участников вооруженной банды, было выявлено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Сейчас еще один, десятый установленный участник банды находится в розыске.
Подозреваемым грозит уголовная ответственность за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами в соответствии с ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Главное следственное управление Национальной полиции Украины закончило досудебное расследование в указанном уголовном производстве.
Обвинительный акт направлен в суд.
Напомним, вчера полиция направила в суд обвинительный акт в отношении членов организованной преступной группировки, подозреваемых в совершении шести терактов, в том числе взрыве на ул. Грушевского в Киеве в прошлом году.
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