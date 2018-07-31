В Киеве 16 человек отравились шаурмой

Полиция изъяла оборудование торговой точки и проводит экспертизу продуктов.

Национальна полиция в Киеве расследует массовое отравление людей шаурмой. Как сообщает пресс-служба региональной полиции, в больницы с симптомами пищевого отравления обратились уже 16 человек.

В дежурную часть Днепровского управления полиции вчера в течение дня поступили сообщения врачей из разных инфекционных отделений о госпитализации граждан с острыми кишечными инфекциями. Установлено, что накануне пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте, после употребления которой стали себя плохо чувствовать. Их доставили в лечебные учреждения, одна пострадавшая отказалась от госпитализации.

Полиция начала расследование по ст. 325 УК - нарушение санитарных правил и норм по предотвражению инфекционых заболеваний и массовых отравлений. Правоохранители изъяли продукцию и оборудование торговой точки, назначены экспертизы продуктов питания. Также проводится проверка заведения, в котором граждане приобрели фаст-фуд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее в июле в детском летнем лагере "Ястребок" в Донецкой области были госпитализированы 94 человека, включая 79 детей. У 56 пострадавших поставлен диагноз "дизентерия".