Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании восьмилетнего мальчика

В Черноморске Одесской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании восьмилетнего мальчика.

С сообщением о пропаже ребенка в полицию обратилась его мать. По ее словам, сын ушел из дома и не отвечал на звонки. Спустя час следователи узнали адрес и имя мужчины, с которым ребенка видели в последний раз, и нашли там мальчика. Пострадавшего школьника вернули матери.

Мужчине, которого подозревают в изнасиловании ребенка, грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Источник: Сегодня


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