Сестры двух и трех лет захлебнулись в домашнем бассейне в Харьковской области

Отец на несколько минут оставил детей без присмотра.

В Купянском районе Харьковской области в домашнем бассейне захлебнулись два ребенка - сестры двух и трех лет. Об этом сообщает Нацполиция области.

Трагедия произошла вечером 27 июля.

"Работники полиции установили, что 30-летний отец гулял с дочерьми на территории домовладения. Мужчина на несколько минут оставил детей без присмотра и зашел в дом. Когда он вернулся, то обнаружил девочек в бассейне в бессознательном состоянии. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть детей", - говорится в сообщении.

Известно, что семья погибших характеризуется положительно, на учете полиции не состоит.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее во Львовской области водитель на квадроцикле въехал в группу детей, шестеро пострадавших.