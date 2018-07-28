На Осокорках в Киеве произошла драка на стройплощадке

Протестующие против застройки подожгли буровую установку и вагончики строителей.

На Осокорках в Киеве произошла потасовка из-за стройки на берегу озера Небреж, в которой пострадали несколько человек. Активисты разрушили забор, сожгли буровую установку и вагончики строителей. Об этом сообщают в группе в Facebook "Екопарк Осокорки".

Фото: Maks YurievFacebook Фото: Maks YurievFacebook Фото: Maks YurievFacebook Фото: Maks YurievFacebook Фото: Maks YurievFacebook Фото: Maks YurievFacebook Фото: Maks YurievFacebook Фото: Maks YurievFacebook Фото: Maks YurievFacebook Фото: Maks YurievFacebook

"Разобрали забор незаконной застройки в Экопарке Осокорки. В помощь титушкам застройщика приехали неадекватные "тактики Зозули" и где-то три роты Беркута. Нацкорпус и Нацдружына поддержали местных. Есть многочисленные избитые и задержанные", - написал активист в соцсети.

Полиция применила слезоточивый газ. Нескольких задержанных увезли в Дарницкое райотделение на ул. Кошица, после чего там собрались активисты с требованием отпустить их.

Конфликт на Осокорках связан со строительством жилого комплекса "Патриотика на озерах" на территории, которую местные жители считают эко-парком. По их словам, существует предписание о запрете работ, но компания игнорирует его. Застройщиком выступает банк "Аркада".

Напомним, в мае на этом месте уже происходили столкновения между местными жителями и представителями застройщика. Тогда пострадали 17 человек.