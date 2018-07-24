Новостей.COM ⇒ Общество

Военные обнародовали видео последствий смертельных пожаров в Греции Департамент национальной обороны Греции обнародовал кадры аэросъемки, которые демонстрируют разрушительные последствия смертельных пожаров в Греции, унесших жизни 50 человек. Снятое с вертолета видео фиксирует масштабы трагедии, а также демонстрирует операции чрезвычайных служб, которые продолжаются в зоне стихийного бедствия, передает Европейская правда. На кадрах можно увидеть целые кварталы выгоревших домов и значительные площади лесных насаждений. На некоторых улицах видны скопления десятков обгоревших авто. На кадрах видно, что огонь подобрался практически вплотную к морю.

Хвыля

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.