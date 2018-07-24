Военные обнародовали видео последствий смертельных пожаров в Греции
Департамент национальной обороны Греции обнародовал кадры аэросъемки, которые демонстрируют разрушительные последствия смертельных пожаров в Греции, унесших жизни 50 человек.
Снятое с вертолета видео фиксирует масштабы трагедии, а также демонстрирует операции чрезвычайных служб, которые продолжаются в зоне стихийного бедствия, передает
На кадрах можно увидеть целые кварталы выгоревших домов и значительные площади лесных насаждений. На некоторых улицах видны скопления десятков обгоревших авто.
На кадрах видно, что огонь подобрался практически вплотную к морю.
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