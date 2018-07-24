В горах Грузии погиб украинский альпинист, еще одного сняли живым

Тело погибшего сняли с горы на седьмой день после происшествия.

В горах Грузии погиб украинский альпинист Евгений Александров. На момент прибытия спасателей он был жив, но его не забрали и оставили на склоне. Второго украинца Ярослава сняли с горы с травмами живым.

Об этом сообщает LIGA.net.

Как рассказал друг Ярослава Дмитрий Костюк, группа туристов из Украины поднималась на вершину горы Тетнульд под руководством Александра Федака. Ярослав и Евгений шли последними в связке, поэтому их исчезновение заметили только в лагере. Трагедия произошла на высоте около 4200 метров.

"В какой-то момент Женя закричал "срыв", Ярик зарубился ледорубом, но Женя проскользил вниз и сдернул его. Они покатились. Неизвестно, сколько метров они пролетели, оказались на пятачке, с которого не могли спуститься. Ярик ходил, а Женя, видимо, сломал ногу и ударился головой, потому что ничего осмысленного больше не говорил", - рассказал Костюк.

Когда украинцев не дождались в штурмовом лагере, заявили в МЧС Грузии. "Но наступала ночь, и вертушку прислали только 19 июля", - объяснил друг погибшего Роман Дорул.

Обоих пропавших туристов нашли к обеду, а забрали только одного. "Вертушка не смогла сесть из-за резкого уклона. Ярик мог ходить, поэтому по веревочной лестнице поднялся в вертушку. А Жеке якобы бросили теплые вещи", - сказал он.

Спасатели улетели отвезти Ярослава в больницу, затем вернулись к Евгению.

"И тут уже сообщения начинают путаться. Вроде бы и он уже признаков жизни не подавал, погода испортилась, болтало вертушку. В общем, улетели ни с чем. А потом гора закрылась на двое суток по погоде", - отметил Дорул.

По его словам, тело Александрова сняли с горы на седьмой день после трагедии. Сейчас его жена едет на опознание.

Пострадавший Ярослав находится в больнице. У него сломаны ребра и пробито легкое. Возможно, на следующей неделе его удастся перевезти в Украину.

Напомним, ранее в грузинском городе Батуми упал в море дельтаплан с двумя иностранными туристами - 70-летним Украинцем и 31-летним гражданином Катара.

В мае двое украинских альпинистов покорили Эверест, но застряли на высоте 6400 метров в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Они были спасены.