?На Закарпатье после протестов односельчан отстранили патрульного, подозреваемого в избиении парня

Около 70 человек перекрыли трассу Киев-Чоп, требуя привлечь виновных к ответственности.

Жители поселка Нижние Ворота Закарпатской области добились отстранения от должности старшего патрульного, подозреваемого в избиении двух парней.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Инцидент произошел в пятницу, 20 июля. Правоохранители получили сообщение о том, что патрульные избили двух местных жителей. Один из пострадавших рассказал, что они с товарищем шли по трассе, а около 4:00 утра к ним подъехал экипаж патрульных. Одного парня якобы избили на месте - тот потерял сознание и упал в кювет. Другого вывезли в лес, где тоже избили.

Побои были зафиксированы медиками. После огласки инцидента жители села Нижние Ворота перекрыли трассу Киев-Чоп, требуя привлечь виновных к ответственности.

"В селе Нижние Ворота 70 человек ходили по пешеходному переходу. На месте происшествия полиция обеспечивала общественный порядок. После разъяснительной беседы в 17:20 часов все разошлись. Нарушений общественного порядка не было", - сообщили правоохранители.

Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Также приказом Департамента патрульной полиции было инициировано проведение служебного расследования.

"Старший наряда, который нес службу на посту Нижние Ворота, во время, когда имело место происшествие с избиением жителей Воловеччини - будет отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования", - сообщили в полиции.

В прокуратуре начали уголовное производство, о превышении власти или служебных полномочий работниками управления патрульной полиции Закарпатской области.

Напомним, ранее в Харьковской области уволили двух старших сержантов и капрала полиции, пинавших и бивших по голове мужчину в отделении на станции "Харьков-Пассажирский".