Задержанный в Мукачево наркоторговец арестован с залогом в 15 млн гривен

Жителю Закарпатья избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Галицкий районный суд Львова определил залог в размере 15,5 млн гривен для наркодельца из Закарпатья, которого правоохранители задержали в ходе спецоперации в Мукачево. Он арестован на два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Жителю Закарпатья, который подозревается в изготовлении и неоднократном сбыте опия экстракционного, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В качестве альтернативы определено внесения залога в размере 15,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, что в течение апреля-июля 2018 года по процессуальному руководству военной прокуратуры региона задокументировано неоднократные факты изготовления и сбыта указанным наркодельцом 3,5 л опия экстракционного. Кроме того, в ходе проведенной спецоперации в общем изъято 7,5 л опия экстракционного - 150 тысяч доз наркотика на сумму около 15 млн грн.

Как сообщалось, в среду, 18 июля, полиция провела в Закарпатской области спецоперацию по задержанию членов организованной группы наркодельцов. Во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление полицейским, поэтому к ним применили огнестрельное оружие.

По данным лидера закарпатских правых Тараса Деяка, задержанные наркоторговцы - ромы.