Гибель украинца в Турции: появились данные о наказании россиянина и его фото

Гражданин РоSSии Андрей Похвальный, который избил до смерти 57-летнего украинца Андрея Сову в Алании, арестован турецкими правоохранителями.

Об этом в своем Facebook сообщает журналистка Татьяна Высоцкая.

По ее словам, сразу после происшествия 30-летний россиянин был задержан жандармами, но после отпущен на свободу по решению суда.

«Но после того, как Андрей Сова умер, позавчера прокуратура города Алания подала апелляцию, убийцу задержали, и вчера, 17 июля, суд постановил арестовать россиянина. Сейчас он под стражей, ведется расследование», — пишет Высоцкая, ссылаясь на данные турецких коллег.

Также журналистка опубликовала фото задержания Похвального.

Как сообщал «Апостроф», россиянин, который жестоко избил в Турции украинца Андрея Сову, тайно проник на территорию гостиничного комплекса, где произошел конфликт.

Источник: Апостроф


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