Два человека получили травмы в результате взрыва на базе отдыха в Донецкой области
Пострадали мужчина и женщина - жители Краматорска.
На базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области произошел взрыв, в результате которого пострадало двое человек.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Пострадавшие - двое жителей Краматорска.
"Это 38 - летний мужчина и его 35-летняя сожительница. Потерпевшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают, что именно взорвалось и обстоятельства травмирования людей.
Напомним, ранее в Волновахском районе Донецкой области в результате взрыва пострадал 14-летний подросток.
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Общество
15.07.2018 14:22