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Два человека получили травмы в результате взрыва на базе отдыха в Донецкой области Пострадали мужчина и женщина - жители Краматорска. Фото: Сергей Нужненко На базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области произошел взрыв, в результате которого пострадало двое человек. Об этом сообщается на сайте местной полиции. Пострадавшие - двое жителей Краматорска. "Это 38 - летний мужчина и его 35-летняя сожительница. Потерпевшие госпитализированы", - говорится в сообщении. В настоящее время полицейские устанавливают, что именно взорвалось и обстоятельства травмирования людей. Напомним, ранее в Волновахском районе Донецкой области в результате взрыва пострадал 14-летний подросток.

LB.ua

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