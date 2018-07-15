Два человека получили травмы в результате взрыва на базе отдыха в Донецкой области

Пострадали мужчина и женщина - жители Краматорска.

Два человека получили травмы в результате взрыва на базе отдыха в Донецкой области
Фото: Сергей Нужненко

На базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области произошел взрыв, в результате которого пострадало двое человек.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Пострадавшие - двое жителей Краматорска.

"Это 38 - летний мужчина и его 35-летняя сожительница. Потерпевшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские устанавливают, что именно взорвалось и обстоятельства травмирования людей.

Напомним, ранее в Волновахском районе Донецкой области в результате взрыва пострадал 14-летний подросток.


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