Воры молниеносно ограбили Apple Store в Калифорнии на $27 тысяч

Команде воров удалось быстро украсть более 20 ноутбуков и смартфонов в Apple Store на сумму около $27 тысяч. Все действия злоумышленников были записаны на камеру.

В субботу утром четверо молодых людей вбежали в фирменный магазин Apple в торговом центре Fashion Fair Mall в Фресно, Калифорния. На виду у ошарашенных покупателей и сотрудников они скрылись с 26 единицами техники.

Воры, каждый в толстовке и спортивных штанах, вбежали в магазин и остановились у двух столов. Двое закрывали крышки MacBook и отключали ноутбуки от сети электропитания, ещё двое взялись за iPhone. Среди наблюдателей была маленькая девочка, которая от испуга спряталась под стол.

Затем злоумышленники выбежали из магазина, прорвавшись сквозь толпу девушек. Один из покупателей, внешне крепкий мужчина, попытался их остановить, но у него ничего не вышло.

«Несколько iPhone, включая iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 и даже новый iPhone X, было украдено в ходе этого крупного ограбления, — заявил лейтенант местного полицейского управления Марк Хадсон (Mark Hudson). — Один покупатель встал у выхода, чтобы не дать им уйти, но его оттолкнули в сторону».

Полиция пока не нашла подозреваемых — предположительно, четверых или пятерых чернокожих молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет. Представители правоохранительных органов уверены, что у грабителей был свой водитель. Вооружены злоумышленники не были.

Кража, возможно, связана с похожим инцидентом в Сан-Луис-Обиспо, Калифорния. Там 21 июня грабители вынесли технику, располагавшуюся на одном из столов в Apple Store.



