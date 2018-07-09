В Ровно во двор бизнесмена и его жены-судьи бросили гранату

В марте 2016 года в их двор уже бросали гранату, но она тогда не взорвалась.

В Ровно во двор частного дома ночью неизвестные бросили гранату.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Инцидент произошел в два часа ночи. В момент взрыва в доме находился 65-летний хозяин с женой. Никто из них не пострадал.

После осмотра места преступления выяснилось, что взорвалась граната РГД-5. Следователи изъяли обломки и рычаг запала и направили на экспертизу. В результате взрыва поврежден фасад дома, а также роллеты на окнах и дверях.

Открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса (хулиганство). Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

Как сообщает местное издание "Радио Трек", дом принадлежит местному бизнесмену Вадиму Павлюку и его жене Ирине. Мужчина - бывший владелец Ровенского рынка "Морион", а его жена - судья Ровенского апелляционного хозсуда.

В марте 2016 года в их двор уже бросали гранату, но она тогда не взорвалась - ее оперативно изъяли и обезвредили спасатели.

Напомним, в марте в Ровно неизвестный бросил гранату в жилой дом, где проживает семья с малолетним ребенком. В результате взрыва никто не пострадал.