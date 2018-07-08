Число погибших от наводнения в Японии возросло до 70

4,3 млн людей планируют эвакуировать.

В результате масштабных наводнений и оползней в Западной Японии 70 человек погибли, десятки других пропали без вести по состоянию на воскресенье, 8 июля. Об этом сообщает Kyodo news.

Фото: kyodonews.net
Фото: kyodonews.net
Фото: kyodonews.net
Фото: kyodonews.net
Фото: kyodonews.net
Фото: kyodonews.net
Фото: kyodonews.net

В префектуре Окаяма, одном из наиболее пострадавших районов, спасатели сняли с крыш затопленных домов более тысячи человек.

Всего планируется эвакуировать 4,3 миллиона человек в 23 префектурах от центральной до юго-западной части Японии.

К спасательным работам привлечены 54 тысячи сотрудников полиции, пожарных, сил самообороны и береговой охраны Японии.

Ливни в Японии начались в четверг. Сильные дожди возникли из-за влияния тайфуна "Прапирун", который в среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане.

Напомним, вчера сообщали о 20 погибших из-за наводнений в Японии.




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