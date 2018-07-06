В Ивано-Франковске пенсионерка умерла после падения с третьего этажа вместе с балконом

Обрушение конструкции произошло в историческом доме по улице Сечевых Стрельцов.

В Ивано-Франковске пенсионерка умерла после падения с третьего этажа вместе с балконом
Фото: kurs.if.ua

В четверг, 5 июля, в Ивано-Франковске 87-летняя пенсионерка упала с третьего этажа вместе с балконом. Сегодня стало известно, что она умерла в больнице.

Об этом пишет местное издание "Блиц-Инфо".

Обрушение конструкции произошло в историческом доме №16 по улице Сечевых Стрельцов, известном в городе как "Пассаж Егера". Женщина находилась на балконе третьего этажа в момент, когда его угловая часть балкона рухнула вниз. Обломки упали на второй этаж.

Женщину госпитализировали с переломом ноги и подозрение на перелом ребер в областную клиническую больницу.

Соседка потерпевшей рассказала журналистам, что в больнице диагностировали также пробитое легкое, смещение позвонков и внутреннее кровотечение. Кроме того, женщине оперировали ногу. Однако старания врачей не дали результата, и от полученных травм жительница Ивано-Франковска умерла.


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