В Тбилиси мужчина открыл беспорядочную стрельбу из окна и случайно убил соседа напротив
Погибший оказался тестем заместителя министра обороны Грузии Георгия Бутхузи
В Грузии полицейские задержали жителя Тбилиси, который устроил "безадресную" стрельбу из окна своей квартиры, в результате чего от огнестрельного ранения погиб 67-летний мужчина, проживавший в доме напротив.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местные СМИ.
Как выяснилось, погибший оказался тестем заместителя министра обороны Грузии Георгия Бутхузи. По словам очевидцев, мужчина находился в своей квартире в районе Варкетили, когда влетевшая в окно пуля попала ему в грудь.
По обвинению в совершении убийства правоохранители задержали мужчину 1956 года рождения. Установлено, что обвиняемый устроил стрельбу из окна своей квартиры из оформленного на него револьвера системы Наган.
"В результате выстрела пулевое ранение в область груди получил находившийся в корпусе напротив мужчина 1953 года рождения, который скончался на месте", - сообщили в МВД.
Задержанному грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
Напомним, ранее под Одессой мужчина открыл стрельбу по егерю и ранил свою жену и себя.
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