В Донецкой области пьяный полицейский ранил ножом двух мужчин в кафе

Пострадавшие прооперированы.

В Донецкой области пьяный полицейский ранил ножом двух мужчин в кафе
Фото: rus.delfi.ee

В городе Лиман Донецкой области пьяный полицейский, находясь не на службе, в ходе ссоры ранил ножом двух посетителей местного кафе.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

Отмечается, что полицейскому уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Установлено, что поздно вечером 28 июня 23-летний полицейский роты №1 батальона управления патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск в свободное от работы время находился в одном из кафе г. Лимана. После закрытия заведения между ним и двумя другими посетителями, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в ходе которой полицейский нанес последним по одному проникающему ножевому ранению", - говорится в сообщении.

Оба мужчины, которые оказались родными братьями возрасте 32 и 35 лет, доставлены в городскую больницу и прооперированы.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, в Киеве пьяный мужчина ранил ножом посетителя супермаркета.


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