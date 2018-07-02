В Донецкой области пьяный полицейский ранил ножом двух мужчин в кафе

Пострадавшие прооперированы.

В городе Лиман Донецкой области пьяный полицейский, находясь не на службе, в ходе ссоры ранил ножом двух посетителей местного кафе.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

Отмечается, что полицейскому уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Установлено, что поздно вечером 28 июня 23-летний полицейский роты №1 батальона управления патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск в свободное от работы время находился в одном из кафе г. Лимана. После закрытия заведения между ним и двумя другими посетителями, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в ходе которой полицейский нанес последним по одному проникающему ножевому ранению", - говорится в сообщении.

Оба мужчины, которые оказались родными братьями возрасте 32 и 35 лет, доставлены в городскую больницу и прооперированы.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством прокуратуры.