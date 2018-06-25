В Киеве ограбили авто ветерана АТО, потерявшего обе ноги
У Александра Чалапчия похитили зарядку от протезов.
Утром 25 июня в Киеве ограбили автомобиль ветерана АТО Александра Чалапчия. Неизвестные разбили стекло в машине и похитили рюкзак с вещами и документами, а также зарядку от протезов.
Об этом Чалапчий сообщил в фейсбуке.
"Вот так началось утро. Скоты похитили рюкзак синего цвета, в котором вещи и документы, и самое главное - зарядку от протезов", - написал ветеран.
Александр Чалапчий потерял на войне обе ноги. После ампутации он не только встал на новые ноги-протезы, но и открыл собственный бизнес. Ветеран является участником украинской команды на Invictus Games, которые пройдут в Сиднее 20-27 октября.
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Общество
25.06.2018 19:33
25.06.2018 19:33